В САФУ разработали грузозахватное устройство, которое не повреждает древесину

Оно способно регулировать силу зажатия перемещаемых изделий с помощью клиновых направляющих, по которым перемещаются контактные элементы

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Северного Арктического федерального университета (САФУ) разработали грузозахватное устройство для древесины, которое не повреждает ее поверхность при перемещении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В стандартных грузозахватных устройствах надежную фиксацию обеспечивают шипы. Острые элементы оставляют отметины на поверхности изделий. Созданное в Поморье приспособление решает эту проблему и позволяет бережно перемещать их.

"В разработке САФУ шипы спрятаны в двух слоях эластичного материала. Слой над шипами принимает форму изделия и обеспечивает неглубокий контакт острия с деревом. Слой под шипами, упруго деформируясь, поглощает ошипованный элемент при зажатии груза, что ограничивает внедрение шипов в древесину", - рассказали агентству.

Разработку выполнил старший преподаватель кафедры кораблестроения Института судостроения и морской арктической техники САФУ Игорь Дужевский под руководством профессора вуза Владимира Мелехова. Он ориентировался на нужды цехов по производству судовой мебели предприятий "Севмаш" и "Звездочка".

Грузозахватное устройство способно регулировать силу зажатия перемещаемых изделий с помощью клиновых направляющих, по которым перемещаются контактные элементы. "Когда груз тянет зажимающие его контактные элементы вниз, они двигаются по клиновым направляющим в сторону сужения, тем самым сильнее зажимают изделие", - сказано в сообщении.

Прототип грузозахватного устройства собран из распечатанных на 3D-принтере деталей. В зависимости от массы перемещаемого груза воплощение технического решения может быть разных габаритов. Его можно использовать для перемещения не только изделий из древесины при производстве мебели, но и других деревянных конструкций, например, при строительстве зданий и сооружений. Устройство крепится к подъемной технике с помощью скобы, навешиваемой на грузовой крюк. На изобретение университет получил патент.