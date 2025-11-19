В России начали испытания алмазоподобного покрытия для стентов

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина в Новосибирске приступили к испытаниям алмазоподобного покрытия для стентов, перспективного для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщил журналистам сердечно-сосудистый хирург, научный сотрудник НМИЦ Максим Жульков.

По словам медика, сейчас большое число заболеваний сердца и сосудов лечится через установку для различных устройств, которые остаются с человеком на протяжении всей жизни. Поэтому к таким имплантам предъявляются высокие требования по прочности и биосовместимости. Сейчас используются стенты из никелида титана.

"Наш проект посвящен исследованию новых способов поверхностной модификации с целью придания им уникальных свойств и повышения биосовместимости. Сама технология разработана на базе томского Института сильноточной электроники. В будущем планируется, что использование нового покрытия позволит минимизировать количество осложнений и значительно улучшить результаты лечения", - сказал Жульков.

Ученые приступили к испытаниям, поместив один из образцов с новым покрытием в аорту кролика, который стал модельным животным для исследований. В НМИЦ впервые решили использовать для испытания покрытий кроликов. По словам Жулькова, выбор связан с тем, что взрослые особи этих млекопитающих почти не изменяются в размерах в течение жизни. "Наша работа еще и разработать технику щадящую и не травматичную", - подчеркнул хирург.

Всего в испытаниях примут участие 20 животных, которых будут наблюдать в течение года. Во время операции кроликов вводят в наркоз, подобный тому, который используют для младенцев. В ходе эксперимента исследуется гемосовместимость - особенности покрытия контакта с кровью. Весь комплекс медико-биологических исследований рассчитан на пять лет, после чего ученые смогут сделать вывод о возможности внедрения в клиническую практику.

Покрытие наносится на образцы из никелида титана, который используется для создания стентов. Одна из задач ученых - уменьшить воспалительный ответ организма после имплантации. Кроме этого, в перспективе оно может существенно продлить срок службы сосудистых протезов у пациентов. Проект был поддержан Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области и Российским научным фондом (РНФ).