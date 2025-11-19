На Солнце возможны вспышки 19 ноября

Геомагнитная обстановка будет спокойной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце ожидается слабо повышенная 19 ноября, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - слабо повышенная", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.