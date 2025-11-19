Крупное облако солнечной плазмы снова ударит по объекту 3I/ATLAS 21 ноября

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, есть шанс, что последствия удара на этот раз удастся увидеть непосредственно

Редакция сайта ТАСС

Межзвездный объект 3I/ATLAS © International Gemini Observatory/ NOIRLab/ NSF/ AURA/ Shadow the Scientist

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Крупное облако солнечной плазмы, выброс которого зарегистрирован 17 ноября, ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS 21 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Расчеты показывают, что новый крупный выброс плазмы, зарегистрированный на обратной стороне Солнца 17 ноября, направлен точно на объект 3I/ATLAS, который расположен сейчас справа от Солнца. Плазменное облако ударит по межзвездному "кораблю-комете" в середине дня в пятницу, 21 ноября, ориентировочно в 15 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.

Ранее 3I/ATLAS уже подвергался серии сильных ударов солнечной плазмы, когда пролетал почти точно за Солнцем. "В связи с тем, что в настоящий момент имеется возможность наблюдать 3I/ATLAS с Земли, есть шанс что последствия удара по объекту нового облака плазмы на этот раз удастся увидеть непосредственно. Впрочем, рассчитывать на это с большой уверенностью не приходится - небесное тело все еще наблюдается с очень низким разрешением", - уточняется в сообщении.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов Atlas, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.