Крупное облако солнечной плазмы снова ударит по объекту 3I/ATLAS 21 ноября
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Крупное облако солнечной плазмы, выброс которого зарегистрирован 17 ноября, ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS 21 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
"Расчеты показывают, что новый крупный выброс плазмы, зарегистрированный на обратной стороне Солнца 17 ноября, направлен точно на объект 3I/ATLAS, который расположен сейчас справа от Солнца. Плазменное облако ударит по межзвездному "кораблю-комете" в середине дня в пятницу, 21 ноября, ориентировочно в 15 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
Ранее 3I/ATLAS уже подвергался серии сильных ударов солнечной плазмы, когда пролетал почти точно за Солнцем. "В связи с тем, что в настоящий момент имеется возможность наблюдать 3I/ATLAS с Земли, есть шанс что последствия удара по объекту нового облака плазмы на этот раз удастся увидеть непосредственно. Впрочем, рассчитывать на это с большой уверенностью не приходится - небесное тело все еще наблюдается с очень низким разрешением", - уточняется в сообщении.
Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов Atlas, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.