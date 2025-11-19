Возраст найденного в ЛНР вида черепах составлял около 47 млн лет

Выводы основаны на геологических отложениях в песчаном карьере

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ЛГПУ/ ТАСС

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые из Луганска и Санкт-Петербурга установили, что возраст ранее неизвестного вида ископаемых пресноводных черепах, найденных в ЛНР, мог составлять не менее 47 млн лет. Выводы основаны на геологических отложениях в песчаном карьере у села Иково, сообщили ТАСС в пресс-службе Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

"Находки представляют собой фрагмент черепа и другие кости множества особей, собранные в течение нескольких лет в песчаном карьере возле села Иково Новопсковского района Луганской Народной Республики. Геологический возраст местонахождения Иково составляет около 47 млн лет (первая половина лютетского века палеогенового периода)", - говорится в сообщении.

Изыскания проводили ученые из Луганска, заведующий кафедрой географии ЛГПУ Евгений Звонок и Санкт-Петербурга и заместитель директора по научной работе Зоологического института РАН Игорь Данилов.

Ранее неизвестный науке вид, относящийся к семейству азиатских пресноводных черепах (Geoemydidae) они назвали Progeoclemys latipalata. Наиболее похожими на являются некоторые ископаемые черепахи примерно того же геологического возраста из Западной Европы. Из современных черепах им родственны пятнистые прудовые черепахи из Южной Азии.

Ученые предполагают также, что климат на территории современной ЛНР был тропическим, сходным с нынешним климатом Индии и Пакистана. Вместе с Progeoclemys, в комплексе из местонахождения Иково присутствует не менее 15 других видов четвероногих - черепах, крокодилов и необычно разнообразных птиц. Причем, присутствуют как пресноводные и сухопутные виды, так и морские, потому что местонахождение сформировалось в прибрежно-морской зоне, на границе сред.

Местонахождение Иково в ЛНР является самым богатым по разнообразию четвероногих палеогенового периода в России и остается очень перспективным в отношении изучения их биоразнообразия, анатомии, эволюции, биогеографии и экологии.