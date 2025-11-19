В Новосибирске разработали программу расчета терморегуляции для космонавтов

Технология актуальна для быстрой реабилитации спортсменов, летчиков и космонавтов после интенсивных физических нагрузок

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Программу расчета системы терморегуляции человека с учетом термического сопротивления защитной одежды при низких температурах разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Данная технология актуальна для быстрой реабилитации спортсменов, летчиков и космонавтов после интенсивных физических нагрузок, сообщили в пресс-службе вуза.

"На кафедре НГТУ представили уникальную программу для расчета особенностей работы системы терморегуляции человека (СТР) при низких температурах. Для моделирования организм человека был "разделен" на отдельные элементы-цилиндры: руки, ноги, грудная клетка, область живота с внутренними органами. Кроме этого, в каждом из элементов учитываются три слоя - мышцы, жировая прослойка и сеть подкожных капилляров СТР, которые участвуют в процессе терморегуляции", - рассказали в пресс-службе.

В качестве четвертого слоя моделировалось сопротивление тепловой защитной одежды. Для расчетов составлена нестационарная система уравнений теплового баланса, теплопередачи и теплопроводности для обмена теплом с окружающей средой. В результате расчетов определялись температуры слоев, на стыках между ними, тепловые потери элементов в процессе охлаждения в зависимости от пола, возраста, индивидуальных параметров организма, физической нагрузки, термического сопротивления одежды при различных температурах и скоростях движения воздуха и воды.

Программа позволила выполнить широкий комплекс исследований по охлаждению в воздухе с температурами -50…0 градусов, воде в диапазоне от нуля до +20 градусов. Отдельно изучалось охлаждение человека в условиях криосауны - паров азота с температурой -150 градусов. В вузе пояснили, что технология востребована для быстрой реабилитации спортсменов, летчиков и космонавтов после интенсивных физических нагрузок.

В пресс-службе НГТУ добавили, что уникальность софта оценили коллеги из Московского авиационного института, в частности, они отметили многоэлементный и многослойный подход для расчета системы терморегуляции человека, позволяющий исследовать тепловые потери для различных тканей организма.