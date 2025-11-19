У наночастиц металлов обнаружены аномалии, полезные для развития нанофотоники

Открытие может поспособствовать развитию медицины, материаловедения и телекоммуникаций

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Коньков/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова нашли аномалии в поведении наночастиц золота и натрия в составе щелочных металлов, которые могут применяться для управления электромагнитными полями. Такие технологии способствуют развитию медицины, материаловедения и телекоммуникаций, сообщила пресс-служба вуза.

"Наши расчеты показали, что натрий и золото демонстрируют диаметрально противоположные сценарии поведения в условиях квантового поверхностного отклика. Для золота это механизм затухания, а для натрия - фактор усиления. Такое различие открывает новые возможности для использования щелочных металлов в нанофотонике", - считает Владимир Лопушенко, ведущий научный сотрудник лаборатории математической физики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Выводы авторов, в частности, применимы для развития технологий управления электромагнитными полями в масштабах нескольких нанометров, которые используются в основе решений для медицины, коммуникаций и материаловедения.

"Мы впервые количественно описали аномальное усиление поля в парах наночастиц натрия. Такой эффект может быть востребован при разработке оптических сенсоров нового поколения, работающих на основе плазмонных резонансов. Он также открывает путь к новым схемам управления светом в наноструктурах", - уточнил ведущий научный сотрудник лаборатории вычислительной электродинамики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Юрий Еремин.

Результаты работы опубликованы в журнале Moscow University Physics Bulletin.