Новое лекарство от туберкулеза сорфеквилин прошло вторую фазу испытаний

Это лекарство уничтожает инфекцию быстрее, чем бедаквилин и другие одобренные препараты

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Международный коллектив медиков доказал в рамках второй фазы клинических испытаний, что экспериментальный препарат сорфеквилин способен эффективно подавлять туберкулез, стойкий к действию уже существующих лекарств, и при этом он уничтожает инфекцию быстрее, чем бедаквилин и другие одобренные препараты. Об этом сообщила пресс-служба Альянса по разработке лекарств от туберкулеза (TBA).

"Наука не стоит на месте. После создания бедаквилина мы смогли сократить до шести месяцев сроки лечения туберкулеза, стойкого к действию лекарств, что стало большим плюсом для пациентов. Переход на сорфеквилин позволит еще сильнее сократить продолжительность терапии, что приближает нас к решению поставленной нами задачи по разработке универсальной и быстродействующей стратегии лечения туберкулеза", - заявил президент TBA Мел Шпигельман, чьи слова приводит пресс-служба альянса.

Как отмечается в сообщении, сорфеквилин входит в число препаратов из класса диарилхинолинов, относительно новой разновидности антибиотиков, которые точечным образом блокируют работу АТФ-синтазы - фермента, играющего ключевую роль в метаболизме туберкулезной палочки (Mycobacterium tuberculosis). Первое лекарство такого рода, бедаквилин, было одобрено для применения в 2012 году, в результате чего оно стало первым за 40 лет новым препаратом для борьбы с туберкулезом.

Несмотря на высокую эффективность, бедаквилин обладает массой серьезных побочных эффектов, что вынуждает ученых искать более безопасные альтернативы для него, одной из которых может стать сорфеквилин. Для проверки его безопасности и эффективности представители TBA запустили в 2023 году вторую фазу клинических испытаний, которые проводились в 22 клиниках в ЮАР, Уганде, Танзании, Грузии и на Филлипинах.

В рамках этих испытаний ученые разделили пациентов с "обычным " туберкулезом на две группы, одна из которых принимала на протяжении восьми недель сорфеквилин в трех разных дозировках, а вторая - бедаквилин или стандартную терапию на базе изониазида и трех других лекарств от туберкулеза, быстро теряющих эффективность. Эти опыты показали, что новый препарат превосходил бедаквилин в противотуберкулезной активности во всех дозировках, и быстрее подавлял инфекцию, чем стандартная терапия.

Успешное завершение этих опытов открыло дорогу для проведения третьей фазы клинических испытаний, которые представители TBA планируют провести в следующем году в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, в число которых входят Индия, Китай, Индонезия, ЮАР и Бразилия. Как надеются ученые, эти эксперименты откроют дорогу для широкого клинического применения сорфеквилина для быстрого лечения тяжелых и легких форм туберкулеза.

О туберкулезе

Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения Земли. До появления первых лекарств и прививок от туберкулеза в начале прошлого столетия, эта болезнь уносила жизни тысяч и миллионов людей каждый год. В последние годы медики начали фиксировать появление стойкости у палочки Коха к действию изониазида и других широко используемых лекарств от туберкулеза. Это заставляет ученых искать новые способы диагностики и борьбы с этой бактериальной инфекцией.