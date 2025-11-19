В Мичуринске открыли метод стимуляции корней микрочеренков с помощью цеолита

Эта технология сокращает сроки получения укорененных микрорастений и повышает их качество

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Инновационный метод стимуляции корневой системы микрочеренков с использованием природного цеолита открыли ученые Мичуринского государственного аграрного университета. Новая технология сокращает сроки получения укорененных микрорастений и повышает их качество, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Исследования, проведенные в Мичуринском ГАУ авторами Романом Папихиным и Светланой Муратовой, раскрыли инновационный метод стимуляции ризогенеза - процесса образования корневой системы микрочеренков на питательных средах in vitro (выращивание растений в пробирках - прим. ТАСС) с использованием природного цеолита. Результатами нового метода стали значительное ускорение роста и развитие корневой системы, увеличение количества корней, их длины и массы, включая корни второго порядка", - сообщили в пресс-службе.

Так, например, ранее для оптимизации питательных сред в садовых культурах применяли синтетический аморфный диоксид кремния, что давало неоднозначные результаты по сортам и отличалось высокой себестоимостью.

"Наше исследование показывает: чтобы ускорить укоренение in vitro, не нужны дорогие синтетические добавки - достаточно задействовать природный цеолит как источник биодоступного кремния. Такой подход прост в применении, снижает себестоимость, не увеличивает химическую нагрузку на растения и стабильно улучшает ключевые показатели ризогенеза", - отметил проректор по научной и инновационной работе Мичуринского ГАУ Роман Папихин.

По словам ученых, новый метод в первую очередь адресован предприятиям и лабораториям, занимающимся микроклональным размножением сельскохозяйственных растений. Он не только повышает качество посадочного материала, но и эффективность адаптации растения при перемещении его из стерильных лабораторных условий в парниковую или естественную среду.

О вузе

Мичуринский ГАУ - старейшее высшее учебное заведение аграрного профиля, основан в 1930 году. Базой для открытия института стал созданный в городе крупный научный центр по плодоводству, в который вошли Центральная генетическая лаборатория им. И. В. Мичурина, Научно-исследовательский институт плодоводства и пригородные плодово-ягодные совхозы. Вуз является важнейшим звеном в структуре единственного в России аграрного наукограда Мичуринска, с 2009 года - членом Международного научного общества по садоводству. В настоящее время в МичГАУ обучается около более 5 тыс. студентов на 22 специальностях и специализациях.