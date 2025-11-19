В Тимирязевской академии планируют ускорить селекционный процесс в 3 раза к 2030 году

Реализация этих инициатив позволит не только значительно повысить эффективность сельского хозяйства, но и укрепить продовольственную безопасность страны

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты Российского государственного аграрного университета (Тимирязевской академии) планируют ускорить селекционный процесс с 6 до 2 лет к 2030 году, сообщает пресс-служба вуза.

"Результаты к 2030 году: ускорение селекционного процесса с 6 до 2 лет, повышение точности фенотипирования с 39% до 99%, технология производства продукции птицеводства без антибиотиков. Реализация этих инициатив позволит не только значительно повысить эффективность сельского хозяйства, но и укрепить продовольственную безопасность страны. К 2030 году планируется достичь важных стратегических показателей по всем заявленным направлениям", - говорится в сообщении.

Исследования проводятся в рамках программы "Приоритет-2030". В том числе, в рамках проекта ученые разрабатывают генетико-селекционную платформу, предназначенную для ускоренного создания отечественных гибридов овощных культур и рапса. "Эта разработка призвана решить острую проблему высокой импортозависимости российского агросектора. <…> С помощью новой платформы ученые смогут заранее, на основе генетических данных, предсказывать, какие комбинации растений дадут наилучший результат. Это позволит значительно ускорить процесс выведения высококонкурентоспособных гибридов овощей и рапса", - уточняется в сообщении.