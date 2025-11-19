В Белгороде изобрели способ рекультивации техногенно-загрязненных земель

Он позволяет формировать на них плодородный слой почвы за 10-15 лет

БЕЛГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова разработали способ рекультивации техногенно-загрязненных земель, позволяющий формировать на них плодородный слой почвы за 10-15 лет, обычно такой процесс происходит за столетний период. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Новая разработка позволяет не только существенно сократить сроки восстановления, но и снизить себестоимость рекультивации за счет применения отходов производства. Грамотно подобранный состав почвосмеси усиливает плодородие и повышает жизнестойкость высаживаемых растений, способствуя стремительному формированию полноценной экосистемы", - рассказали в пресс-службе, добавив, что рекультивация происходит за счет естественного формирования двух сантиметров плодородного слоя почвы, который благодаря новой технологии появляется уже за 10-15 лет, вместо привычных 100 лет.

Разработанный способ имеет биологически чистый состав, в то время как современные методы основаны на использовании химических удобрений и компонентов, небезопасных для природы и человека. Созданный учеными способ ускорит процесс рекультивации земель и сделает его экологически безопасным.

Как объяснили в пресс-службе, в основе способа ускоренной рекультивации лежит почвосмесь из глины, суглинков, пустой породы процесса обогащения железной руды, биокомпоста, а также зоогумуса личинок черной львинки, семена трав и растений. На поверхность загрязненных земель укладывается георешетка, которую заполняют почвосмесью с семенами, ее поливают водой и накрывают пленкой, создающей благоприятный микроклимат для прорастания семян. Отмечается, что такая технология также является способом биологического пылеподавления.

"Будущее проекта я вижу не только в промышленном применении. Глобальная цель - последовательное создание биосферного полигона, который станет особо охраняемой природной территорией. Техногенная пустыня получит вторую жизнь, став площадкой для образовательного и познавательного туризма. Долгосрочная концепция объединяет идеи промышленного и природного туризма по принципу "созидая, разрушая - восстанавливай", - подчеркнул руководитель проекта, аспирант кафедры промышленной экологии БГТУ им. В. Г. Шухова Вадим Здоровцов.

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова готовит специалистов промышленности, строительства и энергетики. На базе учебного заведения действует бизнес-инкубатор, направленный на увеличение числа малых предприятий в сфере наукоемких технологий, созданных с участием студентов, аспирантов и научных работников и повышение их устойчивости.