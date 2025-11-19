Робот Сбера станцевал перед Путиным

Президент прибыл на конференцию "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Танцующего робота представили президенту России Владимиру Путину на выставке Сбер, приуроченной к конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Глава государства осматривает экспозицию.

"Меня зовут Грин, - голосом представился робот, к груди которого прикреплен шильдик с логотипом Сбера. - Я первый российский человекоподобный робот, обладающий воплощенным искусственным интеллектом. Это означает, что я не просто программа на экране, а физическое воплощение технологий".

"Хотел похвастаться последним танцем, которому я научился у моих создателей. <…> Мой любимый трек", - анонсировал Грин и начал плясать вприсядку под композицию "Солнце встало высоко" исполнителей "Полынь Folk", "Галея", "Тульская & Baltin".

Закончив, робот учтиво поклонился.

"Более сорока датчиков позволяют мне двигаться плавно. Уверенно держать равновесие и безопасно взаимодействовать с людьми", - рассказал Грин президенту, встретившему танец робота с улыбкой. "Очень красиво, спасибо", - похвалил Путин.