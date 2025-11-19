В Петербурге создали продлевающие срок службы техники порошки

Разработка не уступает по своим качествам зарубежным аналогам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт", разработали износостойкие порошки с титановой матрицей для судостроительной и горнодобывающей техники. Разработка не уступает по своим качествам зарубежным аналогам, сообщила пресс-служба ЦНИИ КМ "Прометей".

"Представлены результаты разработки <...> износостойких покрытий из композиционных порошков с титановой матрицей. <...> Созданные в "Прометее" материалы не уступают зарубежным аналогам" - говорится в сообщении.

Порошки синтезированные, так как имеют сложный состав, и наносятся на материалы, например детали, микроплазменным методом, то есть напылением, равномерно и формируя плотные защитные слои. Детали, на которые нанесены порошки, становятся более устойчивыми к агрессивным средам, лучше выдерживают высокие контактные нагрузки и обладают высокой эрозионной износостойкостью.

Разработка пригодится при производстве узлов трения (подшипников, втулок, валов), на поверхностях трубопроводов, в запорно-регулирующей арматуре, в элементах газотурбинных двигателей. "А для агрегатов, эксплуатирующихся в условиях арктического климата, предлагаемая технология повышения износостойкости жизненно необходима", - уточняется в сообщении.

Автор разработки - инженер Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" Михаил Гошкодеря.