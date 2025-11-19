В Дагестане установили возраст дюны Сарыкум

Формирование дюнного комплекса началось около 60 тыс. лет назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (Института Карпинского) впервые установили возраст дюны Сарыкум, расположенной в 20 км от Махачкалы в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Института Карпинского.

"Полученные результаты показали, что формирование дюнного комплекса [Сарыкум] началось около 60 тыс. лет назад. Активизация ветровых процессов совпадала с периодами понижений уровня Каспийского моря" - говорится в сообщении.

Несмотря на известность, популярность среди туристов и научную значимость Сарыкума, его история развития и возраст оставались неизвестными. Это не позволяло "сопоставить его формирование с региональными климатическими и геологическими событиями", например с тем, как менялись ветровая активность, осадки, температура и уровень Каспия. Теперь возраст Сарыкума ясен и вместе с тем лучше ясны процессы, которые происходили при его рождении.

Ученые Института Карпинского провели БПЛА-съемку Сарыкума, составили его трехмерную рельефную модель высокого разрешения, изучили породы, слагающие основание дюнного комплекса и его внутреннюю структуру. Возраст Сарыкума определили методом оптически стимулированной люминесценции (по последнему воздействию солнечной радиации. - ТАСС) в лаборатории Института, единственной в России специализированной для этого метода.

"Первоначально Сарыкум рассматривался нами как геохронологический репер (исходная точка отсчета. - ТАСС) для уточнения возраста террас Каспийского моря. К нашему удивлению, дюнный комплекс почти не изучался геохронологически, а предыдущие геологические работы носили единичный и несистематический характер", - приводятся в сообщении слова заведующего отделом четвертичной геологии и геоморфологии Института Карпинского Андрея Застрожнова.

Работы выполнялись в рамках проекта по актуализации карты четвертичных отложений Российской Федерации.

Сарыкум

Дюнный комплекс Сарыкум - пример эоловой (созданной ветром) формы рельефа, которая развивается вдали от современных пустынь. Располагается в 20 км от Махачкалы, в юго-западной части Прикаспийской низменности, у подножия Кавказских гор. Высота Сарыкума достигает 170 м от основания до гребня, что делает его крупнейшей эоловой формой рельефа в Европе и одной из самых высоких в Евразии. Высота известной французской Дюны дю Пила, часто упоминаемой как крупнейшей в Европе, составляет всего около 110 м.