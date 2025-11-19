В Твери планируют ввести губернаторскую премию в сфере ИИ для молодых ученых

Регион представит предложения по перспективным направлениям искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Тверской области рассмотрят вопрос о введении губернаторской премии для молодых ученых в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев по итогам пленарного заседания международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению в Москве.

"Президент поставил задачи активно внедрять ИИ в промышленности, транспорте, здравоохранении, государственном управлении. В Тверской области ИИ уже используется для анализа медицинских изображений, управления транспортными потоками в областном центре, для организации обратной связи органов управления с гражданами. Считаю очень важным поручение президента активно привлекать к этой работе молодых ученых и инженеров. Рассмотрим вопрос о новой номинации по ИИ губернаторской премии для молодых ученых", - приводит пресс-служба слова Королева.

Как отметил врио губернатора, регион представит предложения по перспективным направлениям искусственного интеллекта, подготовленные совместно с профильными предприятиями и исследовательскими организациями. По его словам, Тверская область с 1970-х годов входит в число лидеров развития цифровых технологий в РФ, в регионе действуют дата-центры, ведутся научные исследования, работают предприятия по производству цифровой техники. "Преимуществами Тверской области являются географическая близость к крупнейшим центрам потребления услуг ЦОД - это Москва и Санкт-Петербург. Благодаря наличию АЭС и ГРЭС у региона высокий энергетический потенциал, необходимый для развития дата-центров", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 стартовала в Москве 19 ноября. В ней принимают участие эксперты из России, Китая, Индии, Бразилии и других стран. На пленарном заседании выступил президент страны Владимир Путин.