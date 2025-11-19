Маск считает, что мощности по ИИ-вычислениям выгоднее переносить в космос

По словам американского предпринимателя, уже в ближайшие пять лет дешевле всего будет осуществлять вычисления при помощи спутников на солнечной энергии

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Американский миллиардер Илон Маск считает, что в течение ближайших пяти лет наиболее выгодным способом развития мощностей по вычислениям с помощью искусственного интеллекта (ИИ) станет их перенос в космос. Уверенность в этом он выразил, выступая в среду на форуме в Вашингтоне на тему экономического сотрудничества между США и Саудовской Аравией.

"По моим оценкам, экономическая эффективность ИИ в космосе будет значительно выше, чем ИИ на земле", - отметил Маск. "Думаю, что, возможно, в течение четырех или пяти лет дешевле всего будет осуществлять ИИ-вычисления с помощью ИИ-спутников, работающих на солнечной энергии. Я бы сказал, не позже, чем через пять лет", - добавил миллиардер.

Маск назвал неизбежным перенос упомянутых мощностей в космос. Объясняя, почему он считает такой способ наиболее выгодным, предприниматель подчеркнул: "Генерация электроэнергии уже становится проблемой. Если вы начнете масштабировать и генерацию электроэнергии, и охлаждение [систем для ИИ-вычислений], то поймете, что космос чрезвычайно привлекателен". Маск пояснил, что считает очень перспективным использование для ИИ-вычислений солнечную энергию с помощью космических аппаратов. По мнению предпринимателя, в космосе такие системы будет гораздо проще охлаждать, чем на Земле.

Маск является руководителем компаний SpaceX (специализируется на разработках в сфере освоения космоса) и Tesla (производит электромобили) и самым состоятельным человеком на планете. Согласно оценкам агентства Bloomberg, его состояние превышает $429 млрд. Ранее в этом году Маск в течение нескольких месяцев был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение действующего президента США Дональда Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом позднее испортились по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода с госслужбы он устроил с Трампом 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Позднее Маск заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В сентябре они сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). В конце октября Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору.