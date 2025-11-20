NASA проводит беспрецедентную кампанию по наблюдению за кометой 3I/ATLAS

С момента обнаружения небесного тела его изображения получили и обработали 12 аппаратов

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о проведении уникальной кампании по наблюдению за межзвездной кометой 3I/ATLAS, в которой задействованы больше десятка космических аппаратов.

"NASA находится в разгаре беспрецедентной кампании по наблюдению за Солнечной системой, направляя свои аппараты и телескопы, чтобы отслеживать комету 3I/ATLAS", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В NASA отметили, что уже 12 аппаратов получили и обработали изображения кометы с момента ее обнаружения, и еще несколько других будут задействованы по мере того, как 3I/ATLAS будет проходить через Солнечную систему. Наблюдение за межзвездным объектом из стольких мест позволяет сравнить 3I/ATLAS с кометами, сформировавшимися внутри Солнечной системы, и сделать вывод о том, как состав других планетных систем может отличаться от нашей, говорится в публикации.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.