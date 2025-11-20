Разработан способ неинвазивной детальной диагностики состояния желудка

Оснащенное высокочувствительными сенсорами устройство позволит врачам быстро и точно определять курс лечения пациента, рассказала доктор химических наук, профессор РАН, заведующая кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ Татьяна Кучменко

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали инновационный способ неинвазивной диагностики желудочных инфекций с детальной оценкой состояния желудка за минимальное время. Оснащенное высокочувствительными сенсорами устройство позволяет обследовать желудок изнутри, не проникая в него, сообщила ТАСС руководитель исследования, доктор химических наук, профессор РАН, заведующая кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ Татьяна Кучменко.

"Применение новых сенсоров позволяет как бы обследовать желудок изнутри, но при этом не заходя туда. Сенсоры по выдыхаемому воздуху и выделениях кожей летучих соединений отслеживают изменение концентрации аммиака, а значит, там локализуется Helicobacter pylori", - пояснила эксперт.

По ее словам, новый способ позволит врачам максимально точно и быстро определиться с траекторией лечения пациента. Ведь гастрит не всегда возникает из-за бактерии Helicobacter pylori, он может быть связан с другими факторами.

Helicobacter pylori - одна из самых распространенных и клинически значимых бактерий в мире, отнесенная Всемирной организацией здравоохранения к канцерогенам первой группы еще в 1994 году. Традиционные методы диагностики часто являются инвазивными (например, гастроскопия) или требуют сложного лабораторного оборудования.

Исследователи ВГУИТ представили инновационные диагностические подходы, позволяющие оценить состояние желудка и пищевода с помощью высокочувствительных пьезоэлектрических сенсоров, которые способны улавливать малейшие изменения в концентрации маркеров, связанных с активностью H. pylori, таких как аммиак. Ключевым достижением работы стала первая в мировой практике демонстрация обнаружения метаболитов, связанных с тестом на уреазу, на коже на правом предплечье и в зонах проекций желудка на лице. Это позволяет проводить мониторинг летучих молекул без забора физиологических образцов, что открывает новые перспективы для телемедицины и домашней диагностики.

О результатах масштабного исследования ученых ВГУИТ в области неинвазивной диагностики инфекции H. pylori рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ, данные были опубликованы в специальном выпуске международного научного журнала Китайского университета Гонконга. Работа посвящена созданию и применению портативных устройств на основе библиотек химических пьезоэлектрических датчиков.