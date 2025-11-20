Создана программа оценки психологического состояния пациента по 91 параметру

Система оценивает проявления тревожности, депрессии, ПТСР, суицидальных наклонностей и расстройства личности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ совместно с коллегами из Самарской психиатрической больницы разработали программу, которая автоматически на основании 91 параметра оценивает психологическое состояние пациента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что программа может применяться не только врачом, но и, например, менеджером по персоналу.

"Новый софт, который применяет алгоритмы для автоматической оценки психологического благополучия, сканирует психику пациентов по 91 параметру, оценивая проявления тревожности, депрессии (в том числе биполярной), суицидальных наклонностей, посттравматического стрессового расстройства и дисфункций, связанных с расстройством личности", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что программа представляет собой онлайн-самоопросник, составленный на основе семи шкал, которые были утверждены клиническими рекомендациями. Продолжительность его заполнения составляет примерно 20-30 минут, в итоге программа автоматически выдает короткое заключение с рекомендациями на основании подсчета и интерпретации баллов, набранных пользователями.

"Функционал программы включает оценку обширного количества возможных симптомов нарушения психической сферы. Универсальность этого анализа делает его востребованным в самых разных сферах жизни. В клинической практике внедрение программы способно сэкономить до двадцати минут от времени приема на одного пациента, что значительно повышает эффективность работы специалиста. В то же время объективизированные данные незаменимы в HR-менеджменте для мониторинга психологического климата в коллективе, профилактики профессионального выгорания, при проведении профосмотров в организациях", - приводятся в сообщении слова и. о. директора Международного НОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсения Гайдука.