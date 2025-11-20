Создана система виртуального тестирования ИИ-автопилотов

Разработка воссоздает поведение основных сенсоров, которыми оснащаются современные машины с автопилотом

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России разработали симулятор дорожных сцен, который позволяет проверять работу автопилотов автомобилей, использующих камеры и лидары для получения информации об окружающем мире. Данная система поможет проверить работу автопилотов в сложных дорожных сценариях, сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

"Создание, тестирование и сертифицирование алгоритмов для автономного автотранспорта - важная задача для отрасли. Именно поэтому мы выбрали научный путь и планируем в дальнейшем развивать проект как открытое исследование. Надеемся, это поможет сделать автономный транспорт более безопасным и эффективным", - пояснил руководитель научной группы "Автономное зрение" AIRI Дмитрий Сенюшкин, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, разработка российских ученых была представлена 20 ноября на международной конференции AI Journey, проходящей на этой неделе в Москве. По словам создателей данной системы, которая будет в ближайшее время выложена в открытый доступ, она выгодно отличается от многих уже существующих коммерческих и проприетарных решений тем, что не привязана к конкретной модели машины.

В рамках этого симулятора пользователь может перемещаться по виртуальной дороге, управлять различными агентами - автомобилями, пешеходами - с любого ракурса, исследуя сцену так же свободно, как в компьютерных играх. Система воссоздает поведение основных сенсоров, которыми оснащаются современные машины с автопилотом: камер и лидаров, обеспечивая максимально реалистичную имитацию того, что "видит" автономный транспорт. Для этого используется технология объемного рендеринга.

По словам исследователей, им удалось создать подходы, позволяющие поддерживать точное представление геометрии сцены, что крайне важно для поддержания реализма симуляции. В прошлом границы объектов часто размывались, а наблюдаемые ракурсы были ограничены из-за особенностей реализации алгоритмов отрисовки, однако российским ученым удалось повысить качество объемного рендеринга за счет их собственных наработок.

Разработанный российскими учеными симулятор работает со сценами и наборами данных, это делает его универсальным инструментом для научных исследований и проверки алгоритмов автопилотирования. Благодаря этому с его помощью можно моделировать сценарии, имитация которых на настоящих дорогах оказалось бы небезопасной. Это позволит сделать автопилоты более универсальными и безопасными для пользователей, подытожили ученые.