Археологи России и Азербайджана возобновили раскопки в пещере Азых в Карабахе

Ученые обновят датировку пещеры, это позволит получить более полные данные о человеке, который покинул Африку более 2 млн лет назад

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские археологи вместе с коллегами из Азербайджана возобновили раскопки в считавшейся самой древней на территории СССР пещере Азых в Карабахе. Ученые проведут новую датировку пещеры, которая позволит получить более полные данные о распространении человека, покинувшего Африку более 2 млн лет назад, сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Азыхская пещера - комплекс из шести пещер в Азербайджане, известный как место обитания доисторических людей. Считается крупнейшей карстовой пещерой в Азербайджане и одним из древнейших мест обитания человека на Кавказе.

"Я бы хотел отметить очень интересные работы, которые у нас проходили на территории Нагорного Карабаха. Там на протяжении долгого времени археологические работы не велись. Вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы возобновили в пещере Азых. В советское время на огромной территории СССР это был самый древний археологический объект", - сказал он.

Шуньков подчеркнул, что за это время прошло 40 лет и необходимо обследовать этот объект новыми методами для датировки. "Его окружает сейчас много новых объектов раннего палеолита большой древности, которые были также открыты и в приморском Дагестане", - уточнил ученый.

Археологи провели работы по изучении стратиграфии археологического памятника и отобрали образцы для датирования. Анализ будет проводиться по частицам кварца и полевого шпата. Ранее он был датирован возрастом около 800 тыс. лет назад. По словам ученого, это позволит получить более точные данные о распространении древнего человека за пределами Африки, которую он покинул более 2 млн лет назад.

"Создана современная лаборатория в московском университете и в институте географии. Они активно занимаются отбором образцов для датировки древнейших культурных слоев на известных археологических объектах", - пояснил Шуньков.