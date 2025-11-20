Майские вспышки на Солнце в 2024 году на 80% уменьшили плазмосферу Земли

Это ускорило попадание частиц высоких энергий в атмосферу планеты

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Физики из Японии и Южной Кореи обнаружили, что прошлогодние майские вспышки на Солнце сжали плазмосферу Земли столь сильным образом, что ее объем уменьшился на 80% всего за девять часов после начала этого катаклизма. В результате этого ее граница опустилась с высоты в 44 тыс. км до 9,6 тыс. км, что ускорило попадание частиц высоких энергий в атмосферу Земли, сообщила пресс-служба японского Университета Нагойи.

"Мы проследили за переменами в свойствах плазмосферы при помощи зонда "Арасэ" и наземных приемников GPS-сигналов, способных отслеживать состояние ионосферы. Эти одновременные наблюдения позволили нам "увидеть" резкое сокращение в объеме плазмосферы и раскрыть причины того, почему она необычно долго восстанавливалась после вспышек", - пояснил доцент Университета Нагойи (Япония) Ацуки Синибори, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют исследователи, плазмосфера представляет собой внутреннюю часть магнитосферы Земли, которая играет важную роль в защите атмосферы и поверхности нашей планеты от притока солнечных и космических заряженных частиц. Во время вспышек на Солнце она взаимодействует с выброшенными светилом заряженными частицами, что приводит к переменам в структуре и свойствах этого защитного слоя.

Японские и южнокорейские физики впервые проследили за взаимодействиями плазмосферы с рекордно мощными проявлениями солнечной активности благодаря тому, что 10-11 мая 2024 года, когда на Солнце произошла серия рекордно мощных вспышек, зонд "Арасэ" находился в идеальной точке на орбите для наблюдений за последствиями столкновениями выбросов солнечной плазмы с "магнитным щитом" планеты.

Проведенные учеными замеры, а также анализ данных с наземной сети приемников GPS-сигналов, указал на то, что столкновение солнечной плазмы с внутренней магнитосферой Земли привело к резкому нагреву регионов, расположенных в окрестностях полюсов планеты, а также к очень сильному сжатию плазмосферы. Всего за девять часов ее верхняя граница сместилась на 34 тыс. км в сторону поверхности планеты, в результате чего ее объем снизился на 80% по сравнению с периодами покоя, что резко усилило приток заряженных частиц в атмосферу Земли.

Восстановление плазмосферы заняло четыре дня, что физики связывают с переменами в составе ионосферы, которые возникли в результате так называемого "отрицательного шторма" - резкого прогрева данной прослойки и связанного с ним снижения в концентрации ионов водорода. В прошлом, ученые еще не связывали медленное восстановление плазмосферы с "отрицательными штормами", что делает наблюдения за прошлогодними майскими вспышками на Солнце особенно ценными, подытожили Синибори и его коллеги.

О магнитной буре

Мощнейшая за последние два десятка лет магнитная буря возникла на Земле 10 мая 2024 года после серии из нескольких вспышек класса Х и M на поверхности Солнца. Ночью 11 мая геомагнитная буря достигла уровня мощности G5, что стало первым подобным случаем с августа 2005 года. В результате этого вспышки северного сияния были зафиксированы не только в умеренных широтах, но и в тропических регионах Земли, также буря вызвала серьезные сбои в работе навигационных и телекоммуникационных систем.