Очистка сосудов от престарелых клеток защитила мышей от сбоев в метаболизме

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Американские и японские молекулярные биологи обнаружили в рамках опытов на мышах, что удаление престарелых клеток из их сосудов при помощи лекарств-сенолитиков ведет к значительному снижению риска развития диабета второго типа и других сбоев в метаболизме. Об этом сообщила пресс-служба американского Медицинского центра Седарс-Синай (CSMC).

"Результаты подобных экспериментов критически важны для начала лечения возрастных болезней в клинической практике. Полученные нами предварительные результаты испытаний дают надежду на то, что в будущем мы сможем использовать сенолитик <…> и другие похожие на него препараты для лечения сразу нескольких возрастных болезней", - заявил профессор CSMC Джеймс Кирклэнд, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Как объясняют исследователи, сенолитики представляют собой вещества, которые способны проникать в стареющие клетки и запускать в них программу клеточного самоуничтожения. Как показали опыты на мышах, которые ученые из США провели шесть лет назад, подобная процедура приводит к омоложению пожилых грызунов и продлению их жизни на 20-30%.

Недавние опыты биологов показали, что сенолитики ускоряют регенерацию органов и поврежденных тканей, в том числе спинного мозга. Подобные соображения натолкнули ученых на мысль, что данные препараты можно использовать и для предотвращения развития очагов хронических воспалений в стенках сосудов, чье появление предположительно способствует развитию метаболических нарушений.

Руководствуясь этой идеей, ученые модифицировали геном лабораторных мышей таким образом, что престарелые клетки в их сосудах можно избирательным образом уничтожить при помощи короткой синтетической молекулы AP20187. Используя этих грызунов, ученые проследили за тем, как периодическое уничтожение престарелых клеток влияло на работу сосудов и всего тела грызунов в целом. Аналогичные опыты биологи провели на обычных мышах, в чей кровоток они вводили растительный сенолитик.

И в том, и в другом случае очистка сосудов от престарелых клеток позитивно повлияла на метаболизм животных - их тело стало более чувствительным к глюкозе, жировая ткань начала медленнее запасать калории, в ней значительно реже возникали очаги воспалений. Это было в особенности характерно для животных, питавшихся высококалорийной диетой, что делает дальнейшую разработку терапии метаболических болезней на базе сенолитиков особенно перспективной, подытожили ученые.

О престарелых клетках

Престарелыми клетками биологи называют особый подтип клеток тела людей и других многоклеточных живых существ, которые прекратили участие в жизнедеятельности организма в результате накопления повреждений или в результате укорочения теломер - концевых участков хромосом - после нескольких десятков циклов деления. Часть из этих клеток негативно влияет на работу тканей и органов, что побуждает ученых искать способы их уничтожения или омоложения.