РАН: РФ является мировым лидером в лечении детей с острым миелобластным лейкозом

Академик Александр Румянцев предсказал "блестящее будущее в онкологии" комбинированной терапии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия является мировым лидером в области оптимизации лечения больных острым миелобластным лейкозом. Об этом заявил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Минздрава РФ, академик РАН Александр Румянцев говорил на открытом заседании научного совета Российской академии наук (РАН) "Науки о жизни" в ТАСС.

"Российская Федерация является мировым лидером в области оптимизации лечения больных острым миелобластным лейкозом. <...> Отечественные протоколы <..> существуют на мировом рынке в течение 30 лет. С момента 1990-х годов, когда мы начали использовать в начале германский, потом отечественный протокол <…> мы вышли до 2015 года <…> на уровень почти 90%-ной выживаемости пациентов с помощь химиотерапии. <…> От момента, когда все дети погибали, до момента, когда все стали выздоравливать, прошло 50 лет по существу", - рассказал Румянцев.

Академик предсказал "блестящее будущее в онкологии" комбинированной терапии. В качестве примеров он привел химио-иммунную терапию, сочетающую химические препараты с иммунными, сочетание классической химиотерапии с таргетной терапией, направленной на подавление именно и только раковых клеток, а также химио-лучевую терапию и комбинацию химических препаратов с радиофармпрепаратами.

"В наших протоколах, которые мы ведем последние пять лет с помощью антител вместе с химиопрепаратами, мы достигли таких результатов, которые трудно было даже себе представить. Более того, мы эти лекарства ввели в систему обязательного медицинского страхования. Вначале это коснулось только федеральных центров, а с этого года этими препаратами уже пользуется вся страна", - отметил ученый.

Председатель научного совета РАН "Науки о жизни", академик РАН Владимир Чехонин отметил на заседании, что Россия в целом занимает ведущее место в развитии химиотерапии как направления борьбы с раковыми заболеваниями. "Уровень развития химиотерапии в нашей стране позволяет, учитывая то, что это является практически тем уровнем, который присутствует и в мире, [считать, что] Россия занимает свое, ведущее место в развитии химиотерапии в мировых подходах для лечения опухолевых заболеваний", - рассказал Чехонин.