Разработано уникальное VR-приложение о космосе для школьников

Особенность этого виртуального планетария в том, что он работает на очках без подключения к компьютеру и джойстиков, рассказал заведующий лабораторией Digital Humanities Сибирского федерального университета, руководитель проекта Алексей Санин

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. VR-приложение о космосе для школьников, которое способно работать автономно без подключения к компьютеру, разработали российские ученые. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией Digital Humanities Сибирского федерального университета (СФУ), руководитель проекта Алексей Санин.

"Наше VR-приложение нельзя назвать единственным, аналоги есть и в РФ, и за рубежом есть. Уникальность в том, что это специально разработанный для школ и образовательного процесса автономный VR-планетарий, работает прямо на очках без подключения к компьютеру и без джойстиков, позволяет "садиться" на планеты и их спутники, проводить попытки научно обоснованных экспериментов в разных условиях, а виртуальный гид Космик рассказывает о Солнечной системе и сопровождает объяснения демонстрацией этих экспериментов", - сообщил он, добавив, что приложение разработано в Гуманитарном институте СФУ, оно рассчитано на учеников первых-девятых классов.

Виртуальный планетарий адаптирован и оптимизирован под автономные гарнитуры нового поколения, которые обеспечивают необходимую производительность, качество графики и встроенную систему распознавания движений рук. А джойстик используется только на этапе запуска приложения, после же управление полностью переходит в жестовый режим. "Это дает эффект присутствия и повышает комфорт обучения: учащиеся взаимодействуют с объектами в виртуальном пространстве с помощью собственных ладоней. Такое решение делает взаимодействие максимально естественным, понятным и безопасным для школьников",- подчеркнул руководитель проекта.

По словам Санина, приложение может внедряться не только в школах, но и в детских технопарках "Кванториум", а также в будущем быть адаптированным под другие школьные предметы, такие как окружающий мир, физика. Пилотное приложение планируется внедрять в Красноярском крае, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.