В России выяснили, как мозг борется с нехваткой кислорода во сне

При возникновении гипоксии головной мозг пытается перестроить собственные связи, выяснили ученые

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) совместно с медиками выявили способность головного мозга бороться с нехваткой кислорода, возникающей при апноэ сна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Даже в условиях гипоксии - нехватки кислорода, возникающей при апноэ сна, мозг не остается пассивным: он пытается перестроить собственные связи, чтобы компенсировать дефицит. Этот процесс исследователи описывают как форму "самоорганизации" нейронных сетей", - рассказали в вузе о результатах исследования, которое проводилось под руководством доцента кафедры физики открытых систем СГУ Максима Журавлева.

Как пояснили в университете, апноэ сна - это состояние, при котором человек во сне периодически перестает дышать. При обструктивном апноэ сна из-за расслабления мышц гортани дыхательные пути перекрываются, мозг вынужден просыпаться на доли секунды, чтобы восстановить дыхание. Так может происходить десятки и даже сотни раз за ночь. В результате - хроническая усталость, ухудшение памяти, снижение концентрации и повышенный риск инсульта.

Суть исследования

В исследовании участвовали 72 добровольца, у которых во время ночного сна записывали сигналы с 19 точек на голове. Как отметили в вузе, такой подробный анализ - редкость.

Обычно при стандартных исследованиях сна - полисомнографии - регистрируют лишь шесть отведений.

Для записи электрической активности мозга ученые использовали электроэнцефалограмму и применили к ней инструменты из нелинейной физики и теории графов. Оказалось, что главные различия между здоровыми людьми и пациентами с апноэ проявляются именно в фазе быстрого сна. В этот момент организм наиболее уязвим: мышцы полностью расслаблены, и дыхание чаще всего прерывается.

Самые заметные изменения обнаружили в затылочной доле, где располагается зрительная кора. По информации вуза, именно она во сне переключается с обработки изображений на сигналы от внутренних органов: сердца, легких, кишечника. Зрительная кора реагирует на остановку дыхания как на внутреннюю тревогу и перестраивает свою работу, чтобы справиться с гипоксией. При этом перестройка происходит не хаотично, а по законам самоорганизации - одни связи "ломаются", но на их месте появляются новые.

Особое внимание команда ученых уделила высокочастотным колебаниям мозга, которые связаны с памятью и обучением. Именно в этих диапазонах и зафиксированы значительные отличия. Это может объяснять, почему у людей с апноэ чаще возникают когнитивные проблемы - трудности с концентрацией и запоминанием.