В Приморье на границе с Китаем впервые обнаружили бугорчатую лягушку

В 1984 году амфибию включили в Красную книгу СССР

Редакция сайта ТАСС

Бугорчатая лягушка © Naoto Shinkai/ Shutterstock/ FOTODOM

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН в ходе длительных поисковых работ на границе между Приморским краем и Китаем впервые зафиксировали обитание бугорчатой лягушки Glandirana emeljanovi. Несмотря на отсутствие доказательств ее существования на территории России, данный вид был включен в Красную книгу СССР, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"С учетом данной находки российская фауна земноводных увеличилась на один род и один вид. В нескольких километрах от границы с Китаем, на одном из притоков р. Тесная (Хасанский район, Приморский край) специалистами ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН было обнаружено более двадцати экземпляров этой амфибии. Место обитания вида граничит с одним из южных участков национального парка "Земли леопарда", и, таким образом, часть популяции G. emeljanovi находится под его защитой", - сообщили в министерстве.

Впервые бугорчатая лягушка была описана в 270 км от границы с Россией, где ее нашел российский герпетолог Александр Емельянов. После этого ученый Павел Терентьев в переизданиях "Краткого определителя земноводных и пресмыкающихся СССР" (1940, 1949) ошибочно указал, что бугорчатая лягушка живет не только в Манчжурии, но и в Приморье, что ввело в заблуждение многих ученых. В 1984 году ее включили в Красную книгу СССР. На протяжении нескольких лет некоторые исследователи указывали, что обнаружили и собрали в Приморском крае бугорчатых лягушек. Однако при проверке оказывалось, что это другие виды амфибий: чернопятнистая лягушка и дальневосточная жаба.

Результаты исследования находятся в печати и будут опубликованы в конце этого года в журнале "Russian journal of herpetology", добавили в министерстве.

Glandirana emeljanovi обитает в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Длина тела до 5 см. У лягушки большие, относительно размеров тела, глаза. В основной части ареала вид встречается в широком спектре местообитаний, включая крупные реки с быстрым течением, устья рек с периодически солоноватой водой, рисовые поля и небольшие ручьи в лесах.