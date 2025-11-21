На Конгрессе молодых ученых представят модель квантовой суперпозиции

Участники конгресса смогут узнать о спиновом состоянии, квантовой связанности и методах защиты информации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Принцип квантовой суперпозиции представят в виде экспоната на выставке V Конгресса молодых ученых (КМУ), который пройдет 26-28 ноября на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Необычный объект станет частью экспозиции проекта "Наука 0+" - международного фестиваля, проходящего в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В этом году проект отмечает 20-летие, главной темой фестиваля определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявлением ООН 2025 года - Международным годом квантовой науки и технологий. На полях КМУ представители проекта расскажут о сложных физических явлениях с помощью наглядных примеров.

"Одним из экспонатов станет модель суперпозиции, которая демонстрирует фундаментальное свойство квантового мира, лежащее в основе квантовых вычислений и криптографии. Участники понаблюдают за процессом формирования суперпозиции, напоминающим гармонию музыкальных нот, и узнают, как это явление становится основой технологий будущего", - пояснили корреспонденту ТАСС в МГУ.

Участники конгресса также смогут узнать о спиновом состоянии, квантовой связанности и методах защиты информации. Интерактивная модель квантового запутывания расскажет о феномене, при котором связанные частицы продолжают влиять друг на друга вне зависимости от расстояния.

Московский государственный университет также представит на площадке конгресса "Научная гостиная" передовые разработки, среди которых - роботизированные системы, технологии многоуровневой защиты документов, а также ряд уникальных устройств и материалов для медицины.

"Участниками юбилейного, пятого по счету Конгресса молодых ученых от Московского университета традиционно станут лучшие представители нового поколения его научных школ, настоящие лидеры исследовательских подразделений и даже целых научных направлений. <…> Мы готовы делиться с коллегами нашими лучшими практиками организации научно-образовательного процесса, а также деятельности в рамках третьей миссии университета - служения стране. В год 270-летия МГУ будем особенно рады обмену опытом в сфере просветительской работы, популяризации науки и ее вклада в развитие общества, выполнения поставленных президентом национальных целей, решения стратегических задач, стоящих перед государством", - отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба университета.

О конгрессе

Событие в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.