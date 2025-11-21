Сербские ученые вновь будут публиковаться в российском издательстве "Наука"

Издательство РФ подписало партнерское соглашение с сербским центром Русского географического общества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Издательство "Наука" подписало партнерское соглашение с центром Русского географического общества в Сербии. Соглашением предусматривается выпуск монографий и научных сборников, а также участие сербских исследователей в подготовке научных статей для российских журналов, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

"Взаимодействие научных коллективов России и Сербии в сфере наук о Земле никогда не прекращалось, а сегодняшнее подписание партнерского соглашения лишь очередной шаг в развитии наших совместных исследований", - заявил профессор, доктор географических наук, руководитель центра Русского географического общества в Сербии Миролюб Милинчич, чьи слова приводятся в сообщении.

В планах у издательства "Наука" - включение сербских ученых в проекты, которые успешно реализуются на площадках СНГ и БРИКС.

"Соглашение с сербским центром это один из шагов большой программы издательства "Наука" по расширению географии наших книжных и журнальных научных проектов. Издательство "Наука" уже официально получило статус "базового научного издательства СНГ" и подписало ряд соглашений по распространению научной периодики в странах БРИКС на английском и русском языках", - заявил руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.

В 1980 году советское издательство "Наука" было крупнейшим издательством планеты по выпуску научных журналов и научно-популярной литературы. По словам руководителя издательства, в планы "Науки" входит возвращение деловых отношений с теми научными центрами, которые вели научные разработки с советскими и российскими институтами РАН в XX и начале XXI века, чтобы исследователи из разных государств могли видеть в "Науке" надежную площадку для обмена материалами исследований и публикаций. Сегодня в издательстве выходят 66 научных журналов на английском языке, это число увеличивается с учетом интересов иностранных партнеров.

"Быстро растут наши связи с зарубежными партнерами. Объем русскоязычных научных журналов выписываемых и продающихся в странах СНГ вырос за три квартала 2025 года на 40%. Растет количество поставок англоязычных журналов издательства "Наука" в страны БРИКС, в сентябре мы подписали контракт на поставку журналов в университеты стран Южной и Восточной Африки. Частные научные контакты с университетами и учеными в странах Европейского Союза также превращаются в официальные договорные отношения, как показывает опыт подписанного с сербским центром РГО партнерского соглашения", - рассказал Фомин.