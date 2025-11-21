На базе госпиталя им. Бурденко заработает лаборатория медицинских разработок

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Целевая поисковая лаборатория для апробации перспективных разработок и идей в области медицины должна заработать на базе военного госпиталя им. Бурденко. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн.

"Мы инициируем с января следующего года работу по так называемой целевой поисковой лаборатории. Это, по сути, площадка для апробации идей. Разработчик, исследователь, если у него есть перспективная идея, может прийти, и коллеги из госпиталя им. Бурденко проведут апробацию этой идеи, дадут рекомендации", - сказал генеральный директор ФПИ в ходе международного научно-практического форума "Огнестрельная рана. Хирургия повреждений" в Москве.

Он добавил, что затем разработка может быть профинансирована ФПИ в интересах заказчиков.

Вакштейн также рассказал, что ФПИ совместно с Главным военно-медицинским управлением МО РФ и госпиталем им. Бурденко разработали дорожную карту в области военной медицины до 2035 года. "Она включает в себя карту научно-исследовательские разработки, опытно-инструкторские работы и освоение производства новых медицинских изделий. Важно, что эта дорожная карта разрабатывалась не только с научным сообществом, но и с потенциальными инвесторами, производителями и потребителями", - уточнил он.