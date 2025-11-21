Разработан подход для более точной оценки здоровья сердечной мышцы

Он позволяет точно определять концентрации различных вариаций белков титина, играющего важную роль в работе мышечных клеток сердца и других поперечно-полосатых мышц

Редакция сайта ТАСС

© Christian Cantarelli/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России разработали подход, позволяющий точно определять концентрации различных вариаций белков титина, играющего важную роль в работе мышечных клеток сердца и других поперечно-полосатых мышц. Это позволит быстрее выявлять заболевания, которые приводят к нарушениям в выработке титина, сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

"Диагностика и ранее выявление начинающихся изменений в организме является залогом своевременной терапии. По этой причине электрофоретический анализ изменений изоформного состава и содержания титина имеет диагностический потенциал, так как развитие патологических изменений в сердечной мышце сопровождается уменьшением содержания титина и разрушением NT-изоформы этого белка", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских исследователей под руководством старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН (Пущино) Ивана Вихлянцева. Титин представляет собой один из самых крупных пептидов человеческого организма, который играет важную роль в работе мышечных клеток. Благодаря большой длине он обладает множеством форм, функции которых не до конца изучены биологами. Российские ученые всесторонне изучили все известные сведения о том, какую роль играют вариации титина в работе сердечных мышц и в сокращениях их основных структурных элементов, так называемых саркомеров. Это позволило им выделить ключевые биомаркеры, позволяющие оценивать состояние этих клеток и выявлять первые признаки развития болезни.

"Одним из новых параметров, предложенных нами в опубликованной в журнале Methods статье, является оценка количественного содержания NT-изоформы титина, самой высокомолекулярной формы данного белка. Нам удалось собрать новые данные о ведущей роли NT-изоформы титина в поддержании высокоупорядоченной саркомерной структуры в клетках сердечной мышцы", - пояснил Вихлянцев, чьи слова приводит пресс-служба ИТЭБ РАН.

Как надеются ученые, полученные ими сведения позволят более эффективно проводить электрофоретический анализ титина при проведении научных исследований и диагностических процедур, направленных на выявление ранних патологических изменений в саркомерах, связанных с развитием различных болезней сердца.