В ходе Конгресса молодых ученых в Сириусе пройдет уличный фестиваль науки

В рамках мероприятия состоится интерактивное научное шоу, будут работать лаборатория научного кино, открытый лекторий и около 20 площадок научной мастерской

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уличный фестиваль науки состоится 26-27 ноября в Сириусе во время 5-го Конгресса молодых ученых (КМУ), сообщили в пресс-службе Адыгейского государственного университета (АГУ).

"26-27 ноября в Сириусе пройдет уличный фестиваль науки, который станет завершающим мероприятием серии фестивалей проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются", организованного Адыгейским государственным университетом при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках мероприятий Десятилетия науки и технологий. Партнерами выступают федеральная территория Сириус и образовательный центр "Сириус", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль направлен на популяризацию науки и будет открыт для всех желающих. Планируется, что его посетят участники детского научного форума из 30 стран мира, который в эти дни пройдет в Сириусе в рамках КМУ, жители и гости федеральной территории.

В рамках фестиваля состоится интерактивное научное шоу, будут работать лаборатория научного кино, открытый лекторий и около 20 площадок научной мастерской. На научных станциях посетители смогут познакомиться с биологией, физикой, астрофизикой, химией, IT и математикой.

Лекции и занятия

Гостям предложат поучаствовать в увлекательных научных опытах, экспериментах, мастер-классах и челленджах: ознакомиться с тайнами работы мозга, устройством телескопа и основами астрофотографии, собрать и запрограммировать робота, создать модель ДНК и заглянуть в будущее науки, путешествуя по виртуальным лабораториям, найти "нулевого пациента" в эпидемиологической игре и увидеть, сколько удивительных созданий живет в одной капле воды.

Особое место в программе займет математика - на площадках будут представлены математические головоломки и занимательные игры от журнала "Квантик", организован показ документального фильма режиссера Ольги Ажнакиной "Влюбленные в математику" о молодых ученых, которые занимаются созданием искусственного интеллекта, работают над технологическим суверенитетом страны и делают мир лучше с помощью математики.

В программе открытого лектория научно-популярные лекции. Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина расскажет об этике искусственного интеллекта. Молодые ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Екатерина Филимоненко и Ирина Оберемок - о том, как изменение климата и мерзлота влияют на состояние почв, а старший научный сотрудник отдела молекулярных биотехнологий Института цитологии и генетики СО РАН Вениамин Фишман расскажет об исследовании моделей языка ДНК в геномике.