Создана платформа для автоматизации научных экспериментов с ИИ

Разработку представили на международной конференции AI Journey

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России разработали подход для автоматизации научных экспериментов с искусственным интеллектом, который минимизирует участие специалистов, ускоряет цикл экспериментов и повышает качество итоговых моделей. Разработка была представлена на международной конференции AI Journey, проходящей на этой неделе в Москве, сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

"В основе проекта GigaEvo лежит эволюционный поиск стратегий обучения. Такой подход позволяет воспроизводить масштабные исследовательские процессы, которые ранее были доступны только крупным лабораториям с продвинутой инфраструктурой. Решение является открытым аналогом AlphaEvolve, созданным специально для публикации в открытом доступе", - говорится в сообщении.

В мае 2025 года компания DeepMind, один из ведущих разработчиков научного ИИ в мире, заявила о создании системы AlphaEvolve - эволюционного алгоритма, способного самостоятельно искать решения для произвольных математических или научных задач, а также разрабатывать новые компьютерные алгоритмы при помощи больших языковых моделей. По словам ее создателей, ИИ смог повторить успехи человека в поисках возможных решений для большинства пока нерешенных математических задач, и достиг лучшего результата в 20% случаев.

Специалисты AIRI разработали открытый аналог этой системы, который совместим с существующими платформами для машинного обучения, легко масштабируется и развертывается в облачных и корпоративных средах. По словам исследователей, их разработка открывает перед широким кругом пользователей исследовательские возможности, которые ранее требовали собственных вычислительных кластеров и сложной внутренней инфраструктуры.

В качестве демонстрации работы этой платформы исследователи из России воспроизвели успехи, достигнутые AlphaEvolve при анализе многих сложнейших математических проблем, в том числе связанных с упаковкой окружностей, задачи Хейльбронна и второго неравенства о свертке. Открытый характер платформы, как надеются ученые, значительно расширит применение ИИ в математике и науке.