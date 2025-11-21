Российские ученые впервые разрушили опухоль с помощью ультразвука

Эксперимент провели исследователи физического факультета МГУ совместно с врачами Медицинского научно-образовательного института и факультета фундаментальной медицины

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова впервые в России успешно провели эксперимент по бесконтактному разрушению злокачественной опухоли ультразвуком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователи физического факультета МГУ совместно с врачами Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) и факультета фундаментальной медицины впервые показали способность импульсного высокоинтенсивного фокусированного ультразвука механически разрушать ткань лейомиосаркомы человека без нагрева и разрезов", - сказали ТАСС в вузе.

Лейомиосаркома - крайне агрессивная злокачественная опухоль и одна из наиболее распространенных типов сарком мягких тканей. В рамках эксперимента российские ученые под контролем УЗИ-аппарата успешно разрушили ее ex vivo ("вне организма"). Опухолевая ткань превратилась в бесструктурную жидкость. Новый метод способен стать альтернативой хирургическому и медикаментозному лечению сарком, считают авторы.

Гистологический анализ микроструктуры образцов после проведения эксперимента подтвердил полное разрушение опухолевых клеток при сохранении четких границ между разрушенной и здоровой тканью, также уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе университета.

Механическое разрушение

Лейомиосаркома развивается из гладкомышечной ткани. Чаще всего она встречается в матке, забрюшинном пространстве, в конечностях и сосудах. Сегодня ее удаляют хирургическим путем, иногда сочетая операцию с лучевой и химиотерапией. В неоперабельных случаях пациентам оказывается только паллиативная помощь. Исследователи в связи с этим ищут новые щадящие и при этом эффективные методы точечного лечения.

"Идея нашего метода заключается в фокусировке периодической последовательности высокоамплитудных ультразвуковых импульсов миллисекундной длительности от излучателя, расположенного вне тела пациента, через кожу и здоровые ткани на патологическую область. [Опухоль] разрушается не за счет ультразвукового нагрева, а механически, при воздействии на опухоль нелинейных акустических волн с резкими перепадами давления", - пояснила руководитель проекта НОШ МГУ и соруководитель Лаборатории медицинского и промышленного ультразвука Московского государственного университета Вера Хохлова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Результаты работы, выполненной в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина", опубликованы в журнале Q1 Ultrasonics.