Создан тест для улучшения качества работы медицинского ИИ

Разработка позволяет моделировать консультации между врачом и пациентом на основе жалоб, снимков и характера пациента

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России разработали тест, который позволяет моделировать консультации между врачом и пациентом на основе жалоб, снимков и характера пациента, и оценивать то, как с подобными задачами справляются медицинские системы искусственного интеллекта. Разработка способна повысить качество работы медицинского ИИ на 6,5-20%, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Компании, которые разрабатывают медицинские ИИ-системы и телемедицинские платформы, могут бесплатно использовать тест для оценки и улучшения диагностических возможностей своих нейросетей в реалистичных условиях. Интеграция мультимодальных данных и улучшение диалоговых стратегий поможет повысить качество удаленных консультаций", - говорится в сообщении.

Система была создана специалистами из Центра практического искусственного интеллекта Сбера и их коллегами из НИУ ВШЭ и Института системного программирования РАН для реалистичного моделирования ситуаций, в которых взаимодействуют врачи и пациенты. Роль и тех, и других берут на себя специальные ИИ-агенты, каждый из которых управляется большой языковой или мультимодальной моделью искусственного интеллекта.

Для работы этой тестовой системы исследователи подготовили почти три тысячи случаев с 34 диагнозами, которые основаны на реальных текстах и медицинских изображениях. Опираясь на этот набор ситуаций, исследователи сравнили несколько популярных стратегий по постановке диагнозов, применяемых в открытых и закрытых системах ИИ со способностью воспринимать текст и визуальную информацию.

Эти проверки показали, что наличие у ИИ способности вести диалог с предполагаемым пациентом повышает качество диагностики на 6,5%, а появление у диагностической системы умения классифицировать медицинские показатели в некоторых случаях улучшает ее способности на 20% по сравнению с аналогами. Как надеются ученые, данный тест позволит улучшить качество применения языковых моделей в российском и мировом здравоохранении.