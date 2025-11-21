В России уточнили датировки трех "мегапотопов" в Сибири в ледниковую эру

Полученные данные помогут лучше понять, как формировались современные ландшафты

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Геологи из России уточнили датировки трех катастрофических паводков, произошедших на территории Восточной Сибири 21-53 тыс. лет назад и сильно изменивших рельеф местности, а также уничтоживших древние следы обитания человека. Полученные данные помогают лучше понять, как формировались современные ландшафты, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Предложенные нами датировки коррелируют с глобальными климатическими изменениями, происходившими в прошлом, и синхронными отступлениями ледников в Сибири и Северной Монголии. Это указывает на то, что разрушения ледниковых дамб и вызванные ими паводки обусловлены климатическими факторами", - пояснила ведущий научный сотрудник Института земной коры СО РАН (Иркутск) Анастасия Аржанникова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают исследователи, на территории Байкало-Патомского нагорья присутствует множество следов того, что в относительно недавнем прошлом данный регион Восточной Сибири пережил несколько катастрофических паводков, связанных с формированием гигантских ледниково-подпрудных озер. Они возникали в конце последней ледниковой эры в результате того, что ледники перегораживали русла крупных рек.

Это приводило к заполнению внутригорных впадин и образованию озер, объем воды в которых был в несколько раз больше, чем в Байкале. Впоследствии эти ледовые плотины разрушались, что приводило к катастрофическим "мегапотопам", которые уничтожали все на своем пути, в том числе и следы поселений древних жителей Сибири. Геологам удалось уточнить время возникновения сразу трех подобных катаклизмов при изучении речных отложений, сформировавшихся в русле реки Витим и ее притоков.

Следы трех мощнейших наводнений

Исследователи обратили внимание на то, что в этих наносах присутствуют кристаллы цирконов, тугоплавких магматических пород, которые не разрушаются реками и переносятся ими на огромные расстояния. Распределение возраста цирконов в осадочных отложениях уникально для каждой реки и соответствует набору геологических пород, присутствующих в пределах ее водосборного бассейна, что позволяет определять возраст осадков, оставленных "мегапотопами".

Проведенный учеными анализ показал, что в притоках Витима лежат мощные прослойки осадочных отложений с цирконами того же возраста, как и в отложениях самого Витима. Это говорит о том, что осадки принесли не местные реки и ручьи, а мощный поток из долины Витима. Подобные отложения авторы обнаружили на высоте до 260 м над современным уровнем реки Витим, что говорит о гигантском масштабе затоплений.

Изучение этих отложений показало, что данный регион Сибири пережил сразу три мощнейших "мегапотопа", первый из которых произошел 52-53 тыс. лет назад, второй - 37-37,5 тыс. лет назад, а третий - 21-22,3 тыс. лет назад, а не 15-18 тыс. лет назад, как считалось в прошлом. Это позволяет разрешить споры о корректности датировки недавно обнаруженных древних поселений возрастом в 20 тыс. лет, чье существование в прошлом ставилось под сомнение из-за неточных датировок последнего "мегапотопа" на юге Восточной Сибири, подытожили исследователи.