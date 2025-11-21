Эксперт Петров: сокращение выбросов диоксида серы восстанавливает тундру Таймыра

Выбросы этого вещества в 2024 году сократились почти на 400 тыс. тонн, сообщил заместитель директора единого научного центра Минприроды России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Запущенная "Норникелем" программа по снижению выбросов диоксида серы приводит к естественному восстановлению тундры на Таймыре. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, заместитель директора единого научного центра Минприроды России Вадим Петров.

"Сегодня мы видим, как увеличивается научно подтвержденный эффект проекта по сравнению с прошлым годом. Сокращение выбросов приводит к масштабному росту естественного восстановления тундровых экосистем Таймыра. На очищенных территориях фиксируется возвращение растительного покрова, устойчивой тундровой флоры и ключевых видов лишайников. Это пример того, как промышленный проект становится фактором восстановления природы в промышленной Арктике", - отметил он.

По его словам, в 2024 году выбросы диоксида серы сократились почти на 400 тыс. тонн.

"Сегодня Норильск - это полигон уникальных по масштабу экологических и градостроительных проектов. Благодаря взаимодействию города и "Норникеля" реализуется программа "Чистый Норильск" - один из крупнейших проектов экологической санации в Арктике", - подчеркнул Петров.

Программа "Чистый Норильск", стартовавшая в 2021 году, направлена на очистку территории от многолетних отходов, демонтаж заброшенных объектов и поэтапную рекультивацию земель. Ее финансирование составляет около 40 млрд рублей.