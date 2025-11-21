В России началась разработка уникального противоопухолевого препарата

Работа ведется в рамках стратегического проекта "Высокотехнологичные лекарства и платформы" программы "Приоритет-2030"

ТОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с компанией "Р-Фарм" разрабатывают инновационный противометастатический препарат "Мирна-3" на основе микро-РНК. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"За время участия в "Приоритет-2030" мы отошли от роли университета, который занимается исключительно подготовкой кадров. Сегодня Сибирский медицинский [университет] - это активный участник формирования рынков лекарств и медицинских изделий. Наша стратегия включает три ключевые роли: совместную разработку технологий с индустрией на равных, как в проекте с "Р-Фарм" по созданию противометастатического препарата; контрактное производство, где мы с 2026 года будем выпускать фармсубстанцию в гражданский оборот; и, наконец, самостоятельный выход на рынок", - приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова.

Как уточнили в вузе, в рамках проекта "Высокотехнологичные лекарства и платформы" ведется разработка первого в своем классе препарата "Мирна-3" на основе микро-РНК. Для него уже сформирована дорожная карта разработки до 2036 года и прорабатывается стратегия вывода на рынок.

"Тесное взаимодействие с университетами и поддержка наукоемких проектов закладывают основу для трансформации отечественного здравоохранения и его насыщение передовыми технологиями. Партнерство с СибГМУ полностью отвечает миссии "Р-Фарм" - сделать инновационные технологии здоровья доступнее для пациентов в России и за ее пределами", - отметил директор по работе с партнерами медицинской дирекции группы компаний "Р-Фарм" Владимир Андрианов.

