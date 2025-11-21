В РФ создали метод защиты сельхозкультур, позволяющий ограничить применение пестицидов

Исследователи подобрали наименее токсичные препараты, а для предотвращения резистентности стали чередовать действующие вещества

САРАТОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова (Вавиловского университета) разработали технологию интегрированной защиты сельскохозяйственных культур. Метод ограничивает применение пестицидов и отличается экономической выгодой, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Уникальность решения подтверждена патентом.

"Интегрированная защита растений - это перспективный метод защиты растений, заключающийся в объединении преимуществ традиционного и биологизированного подходов. Метод не исключает химическую защиту полностью, но ограничивает применение пестицидов и средств защиты растений только необходимым минимумом. Метод уже доказал не только свою эффективность, но и экономическую выгоду", - рассказали в пресс-службе.

Особенности технологии

Как пояснил директор института генетики и агрономии Вавиловского университета Никита Рязанцев, постоянное применение пестицидов приводит к возникновению устойчивости у вредных организмов и снижает эффективность защиты. Исследователи подобрали наименее токсичные препараты, а для предотвращения резистентности стали чередовать действующие вещества. Важными элементами защиты стали фитосанитарный мониторинг и прогноз вредных организмов.

"Ключевое преимущество нашей разработки - применение естественных врагов вредителей - энтомофагов. Например, паразитические клещи рода амблиселиус питаются паутинными клещами и трипсами. Хищные клещи этого рода легко выращиваются, обладают высокой поисковой способностью, активно питаются и размножаются", - цитируется Рязанцев.

В университете добавили, что экономическая выгода от применения технологии составит до 800 - 1,2 тыс. рублей с га. Среди преимуществ разработки также экологическая безопасность (минимизация накопления пестицидов в растениях, почве и воде), устойчивость агросистем (стабильные урожаи и низкая резистентность вредителей), а также повышение качества продукции (низкая вероятность накопления пестицидов в продукте).

Работа продолжает линию научных инициатив, развиваемых в рамках Десятилетия науки и технологий и программы "Приоритет-2030".