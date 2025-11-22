Ученые отмечают повышенную тягу к общению у клонированных телят

Животные более привязаны к человеку, чем обычные особи, рассказал директор лаборатории ООО "Альтраген"

край/ 22, ноября. / ТАСС

© Виктория Коваленко/ ТАСС

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН /Краснодарский край/, 22 ноября. / ТАСС/. Клонированные в Краснодарском крае телята Милка и Искорка, у одной из которых генетики впервые добились нормализации веса, отличаются от обычных животных особой общительностью, они более привязаны к человеку. Об этом ТАСС рассказал директор лаборатории ООО "Альтраген", где клонированы животные, профессор Виктор Погребняк.

Милка и Искорка родились на ферме предприятия "Рассвет" в Усть-Лабинском районе. Здесь в марте 2024 года впервые появилась на свет первый клон - Звездочка. У одного из двух рожденных в этом году телят, Милки, впервые удалось добиться нормализации веса - 32,5 кг. Таким образом генетики впервые решили проблему крупноплодия клонов.

"Безусловно, они очень контактные, может быть даже чрезмерно. Первый месяц они содержатся непосредственно в лаборатории, где организовано круглосуточное дежурство сотрудников. В результате у животного формируется, так скажем, тяга к общению. Естественно, они воспринимают окружающее как продолжение собственного "я", поэтому, безусловно, они отличаются от тех животных, которые находятся изначально в условиях фермы - они более приспособлены к условиям реальной жизни. К ним не будет какого-то избирательного подхода, они будут одни из многих. А здесь же - одни, без многих", - рассказал Погребняк.

Профессор отметил, что питание клонированных телят обычное. Кормят их молоком в расчете на массу тела.

"Телята очень ласковые, потому что налажено круглосуточное дежурство. То есть сотрудники лаборатории фактически находятся с ними 24 часа. Это нужно для того, чтобы в случае каких-либо сбоев, отклонений, можно было оперативно принять меры помощи", - подчеркнул он.

Как и сама Звездочка, новорожденные телята были получены с помощью метода ручного клонирования из эмбрионов, созданных из клетки донора - высокопродуктивной коровы голштинской породы весом около 800 кг. Животное отличалось длительным продуктивным периодом - более десяти лет, за который принесло семь здоровых телят, - и повышенными показателями надоя. Параллельно лаборатория работает над созданием первых в России клонированных быков. Уже создано более 400 эмбрионов пород джерси и герефорд. Рожденная в 2024 году весом более 70 кг Звездочка в настоящее время весит уже 650 кг.