Создан противовоспалительный гель на основе лекарственных трав

Средство не оставляет следов на одежде и долго сохраняется на коже в виде защитной пленки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Фитосредство на основе лекарственных трав и водорослей создали в Пензенском государственном университете (ПГУ). Как утверждает пресс-службе вуза, средство справляется с воспалением, не оставляет следов на одежде, долго сохраняется на коже в виде защитной пленки.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда в рамках стратегии развития фармацевтической промышленности в РФ до 2030 года - "Фарма-2030". Состав геля научная группа вывела самостоятельно благодаря проведенным экспериментальным исследованиям. "У всех растений однонаправленное действие. Все их, так скажем, плюсы будут суммироваться и усиливать эффект друг друга", - отметил доцент кафедры "Общая и клиническая фармакология" ПГУ кандидат фармацевтических наук Евгений Курдюков.

"Цена на гель будет в два раза меньше, чем у зарубежных аналогов, а все сырье для производства произрастает в России. Противовоспалительные гели применяются местно при различных состояниях: порезах, заболеваниях кожи, воспалительных процессах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лофант тибетский, стевия Ребо, хлорелла, спирулина и гречиха красностебельная содержат биологически активные соединения, обладающие антибактериальным и противовоспалительным эффектами. Концентрация фенилпропаноидов и флавоноидов самая большая именно в этих растениях.