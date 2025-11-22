На Кубани доработают технологию клонирования коров

Исследование позволит получать клон, который будет соответствовать по габаритам породной норме

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН /Краснодарский край/, 22 ноября. / ТАСС/. Ученые в Краснодарском крае, впервые получившие клонированного теленка нужных параметров, начали исследование факторов, влияющих на габариты эмбрионов. Это позволит решить главную проблему, не позволяющую внедрить клонирование на животноводческих фермах, сообщил ТАСС директор лаборатории ООО "Альтраген", в которой ведутся исследования, доктор сельскохозяйственных наук Виктор Погребняк.

Ранее в пресс-службе группы компаний "Прогресс агро", которая выступила заказчиком работ, агентству рассказали, что с помощью метода ручного клонирования (handmade сloning) уже получены трое телят. Первая, Звездочка, при рождении весила 70 кг - почти вдвое больше нормы, рожденные в конце октября телочки - 56 кг и, что в пределах нормы, 32,5 кг.

"Наша задача после получения первого клона - Звездочки - была в том, чтобы получить клон, который соответствовал бы [по габаритам] породной норме. Нами разработаны определенные составы сред для выращивания эмбрионов - там закладывается этот индекс живой массы, <…> нами экспериментальным путем создан прецедент получения нормального клонированного животного - это прорыв. Сейчас перед нами стоит задача определить: какой же именно фактор - в плане биохимии, ферментов, гормонов - способствует повышенному росту", - сказал Погребняк.

Он пояснил, что слишком большой плод делает технологию клонирования нерентабельной для животноводческих предприятий. Причин для этого несколько: например, суррогатная мать не может родить без помощи людей-специалистов, у телят со слишком большой массой тела могут быть проблемы со здоровьем, к ним требуется индивидуальный подход, а также возникает ряд других сложностей. Невозможность контролировать вес телят делает клонирование непригодным для использования в реальных животноводческих хозяйствах.

Погребняк уточнил, что его команда полтора года работала над появлением теленка обычного веса - "клона, который бы мог быть рожден без помощи человека, у которого бы отсутствовали какие-либо нарушения".

Не 100% копия

При этом, добавил ученый, необходимо ответить еще на ряд вопросов. Один из них - насколько в реальности клоны похожи на то животное, из клеток которого выращены.

"В яйцеклетке помимо ядерной наследственности содержится еще и внеядерная наследственность, она составляет приблизительно 0,02% от общего объема генетической информации. Поэтому когда мы говорим о клоне, это не абсолютно 100% идентичный материал - [сходство где-то на] 99,98%. В 2024 году получена первая клонированная телочка, Звездочка, и отличие - я подчеркну, речь идет именно о масти животного - минимальное по сравнению с оригиналом. Сейчас мы получили еще двух клонированных телочек, и они отличаются друг от друга: если одна близка по своим внешним особенностям к оригиналу и к своей "старшей сестре", то вторая все-таки несколько отличается по окрасу", - рассказал Погребняк.

Он уточнил, что все три клона получены из клеток самой продуктивной коровы АО "Рассвет". "От коровы-оригинала было получено свыше 120 тыс. кг молока за семь лактаций. Нас также интересует вопрос, смогут ли клоны, хотя бы отчасти повторить успех "матери", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, как сообщила ветеринарный врач-эмбриолог отдела клонирования Мария Бондаренко, команда ученых пробует различные способы клонирования.