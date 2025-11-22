Инструменты ИИ будут активно внедрять в химическую науку в 2026 году

Искусственный интеллект перестал быть отдельной технологией и стал универсальным инструментом для решения прикладных научных задач, отметил академик РАН Валентин Анаников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Нейросетевые алгоритмы и инструменты, построенные на базе искусственного интеллекта, будут особенно активно внедряться в химическую науку и промышленность в 2026 году, что стало возможным благодаря тому, что в 2025 году ИИ перестал быть отдельной технологией и стал универсальным инструментом для решения прикладных научных задач. Такое мнение выразил на конференции "Искусственный интеллект в химии и материаловедении" академик РАН Валентин Анаников.

"В следующем году можно выделить три ключевых тренда развития. Это "ИИ-химизация" - время, когда исследователи активно включают интеллектуальные инструменты в научные проекты и грантовые инициативы, "ИИ-импактизация" - использование ИИ для усиления качества научных публикаций, и "ИИ-драйв" - ускоренное внедрение цифровых решений в практику и промышленность", - отметил ученый.

По словам Ананикова, особенную ценность ИИ принесет в рамках решения так называемой проблемы "спящих" и "потерянных" данных - значительной части экспериментальной информации, которая годами остается неиспользованной. Как отметил ученый, нейросети уже сейчас позволяют повышать качество анализа сырых приборных сигналов в 10 раз, а скорость обработки литературных данных - в 2 тыс. раз. В будущем, их вклад в химию только усилится, подытожил академик.

О форуме

На этой неделе в Институте органической химии РАН прошел второй форум "Искусственный интеллект в химии и материаловедении". В его работе приняли участие лидеры российской химической науки, активно внедряющие ИИ в научные и производственные процессы, в том числе академик Анаников, профессор "Сколтеха" Артем Оганов и директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, а также многие ведущие химики мира из зарубежных стран.

На площадке Института органической химии РАН также прошел форум "Искусственный интеллект в научно-технологическом развитии химической отрасли". Организатором выступил Минпромторг России при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Он объединил представителей науки, промышленности и государства, поставив целью сформировать предложения по ускорению цифровизации химической промышленности и применению ИИ в новых технологических циклах.