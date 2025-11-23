Запущенная учеными МГУ гидроракета установила рекорд РФ, взлетев на 309 м

Она была создана в рамках реализуемого вузом образовательного проекта "Ракета на километр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники НИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова поставили российский рекорд по вертикальному полету гидроракеты, которая достигла высоты в 309 м. Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.

Гидроракеты - это любительские ракеты на воде и сжатом воздухе, используемые в образовательных целях. Запуск ракеты длиной 2,5 м и с 4 л воды на борту состоялся 22 ноября на аэродроме в Киржаче Владимирской области, она была создана в рамках реализуемого вузом образовательного проекта "Ракета на километр".

"Эта ракета способна развивать скорость 110 метров в секунду. По результатам запуска она достигла высоты 309 метров. Среди российских гидроракет это безусловный рекорд. Максимальная высота, на которую разные модификации таких ракет поднимались до этого, в нашей стране составляет 70 метров", - сказал Рогачев.

Он уточнил, что самая большая высота, на которую подобные ракеты поднимались в мире, составляет 961 м. Рекорд был установлен шесть лет назад в Австралии.

"Теоретические расчеты в эксперименте в Австралии не соответствовали результатам на практике. Следовательно, спрогнозировать их повторение сложно. В нашем случае теоретические расчеты соответствуют результату - 309 метров", - пояснил ученый, добавив, что в день установления российского рекорда специалисты МГУ запустили вторую ракету меньших размеров (2,3 м), которая достигла высоты 270 м.

О проекте

Проект "Ракета на километр" предполагает создание цикла обучающих роликов по созданию гидроракеты - ракеты на воде и сжатом воздухе. Рекорд был установлен во время съемок последней серии.

Инициативу реализует АНО ДО "Развитие инженерного образования" при поддержке Минобрнауки России, Роскосмоса и МГУ в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Цель создания минисериала - вовлечение школьников и студентов в ракетостроение. Часть контента уже доступна в соцсетях, на каналах Роскосмоса, МГУ и проекта "Братья Вольт".