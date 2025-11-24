Разработан способ прогнозирования риска преэклампсии у беременных с ковидом

Метод дает правильный прогноз в 81,7% случаев, сообщили в Минобрнауки РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания из Благовещенска разработали способ прогнозирования риска развития преэклампсии у беременных с COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Преэклампсия - серьезное осложнение беременности, которое является причиной более 70 тыс. материнских и 500 тыс. внутриутробных/неонатальных смертей ежегодно в мире. По данным Минздрава РФ, гипертензивные (связанные с повышенным артериальным давлением - прим. ТАСС) осложнения беременности занимают четвертое место в списке причин материнской смертности. Для ее прогнозирования ученые оценивали содержание двух компонентов в периферической крови у беременных, перенесших COVID-19 во втором триместре беременности.

"Новизна заявляемого способа заключается в определении содержания рецептора фактора роста эндотелия сосудов (sflt-1) и белка кластерина (CLU) в периферической крови у беременных, перенесших COVID-19. Ранее совокупность указанных признаков в прогнозировании риска развития преэклампсии в третьем триместре беременности у беременных, перенесших COVID-19 не использовалась. Важным результатом, достигаемым при осуществлении предлагаемого изобретения, является повышение точности прогнозирования риска развития преэклампсии. Мы считаем, что наше изобретение необходимо для предупреждения серьезных осложнений для матери и плода. Так как при своевременной профилактике и лечении в большинстве случаев последствия патологии предотвратимы", - рассказала один из авторов исследования, профессор РАН Ирина Андриевская.

По ее словам, процессы, ведущие к преэклампсии, начинаются задолго до того, как у матери появятся клинические симптомы заболевания. Поэтому ученые исследовали факторы, которые поступают в системный кровоток с начала появления нарушений в плаценте. В таких случаях увеличивается синтез рецептора-1 сосудистого эндотелиального фактора роста и кластерина, что нарушает процессы роста образования сосудов матки и плацентарной площадки, а также приводит к патологическому изменению функций плаценты. Кроме этого, кластерин участвует в стимуляции воспалительных реакций при инфекциях, в том числе коронавирусе.

Уточняется, что ранее известные способы прогнозирования эклампсии использовали эти компоненты крови, но по отдельности. Кроме этого, ранее отсутствовала интеграция показателей с инфекцией, вызванной новым коронавирусом. В результате заявленный метод дает правильный прогноз в 81,7% случаев. Его применение дает возможность провести комплексное обследование беременной, выявить и компенсировать имеющиеся сопутствующие заболевания, а также своевременно выполнить профилактику наиболее опасных осложнений.