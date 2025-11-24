В Сибири разработали вещество, снижающее опасные выбросы при нефтепереработке

Полученную добавку ученые предлагают вводить в регенератор на предприятиях

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Института катализа СО РАН разработали и запатентовали добавку к катализатору, которая способствует снижению опасных для здоровья человека выбросов оксида азота при нефтепереработке. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Выбросы оксидов азота при нефтепереработке опасны из-за негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Это соединение образуется при высокотемпературном сжигании топлива, и выбросы с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - один из источников загрязнения атмосферы. Как отмечают авторы патента, недостаток уже существующих добавок - это большое количество компонентов, которые в них используются и сложный способ приготовления. Кроме этого, они удаляют лишь незначительный процент выбросов. Добавка, предложенная новосибирскими учеными, более проста в изготовлении.

"Добавка для снижения выбросов оксидов азота включает активный компонент и матрицу, состоящую из оксида алюминия и природной глины", - говорится в документе.

Полученное соединение используют для катализаторов при крекинге в нефтепереработке - это высокотемпературная переработка нефти и ее фракций с целью получения продуктов меньшей молекулярной массы, например, моторного топлива и смазочных масел.

Благодаря добавке, созданной в институте, эффективность каталитической системы для снижения выбросов возрастает до 65%. Активный компонент соединения состоит из синтетического цеолита - это минеральное вещество на основе диоксида кремния. К нему химики в разных соотношениях добавили оксиды магния, железа, меди и алюминия.

Способ приготовления вещества включает получение суспензии активного компонента и смешение ее с матрицей - макромолекулой, которая определяет строение соединения. Полученную добавку ученые предлагают вводить в регенератор на предприятиях нефтепереработки.