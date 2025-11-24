Создано новое средство защиты икон от разрушения

Оно обладает антисептическими свойствами и при этом не повреждает живописные материалы, сообщили специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН и Института молекулярной биологии им. В. Э. Энгельгардта РАН

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН и Института молекулярной биологии им. В. Э. Энгельгардта РАН разработали метод защиты старинных икон от разрушения микроскопическими грибами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Авторы предложили способ защиты произведений искусства по итогам исследования новгородской иконы XVI века "Деисус из тринадцати фигур". Она поступила в Третьяковскую галерею в 1930-х годах со следами копоти, восковых пятен и признаками биоповреждения, которое могло произойти из-за неправильного хранения. Ученые выяснили, что экспонат поражен микроскопическим грибом семейства пецицевых.

"Это крайне необычная среда обитания для таких грибов. Более привычное "место жительства" - разлагающаяся листва и природные целлюлозные субстраты. Ученые изучили биоразрушающий потенциал этого микроорганизма и разработали эффективные средства для защиты иконы", - сообщили ТАСС в научном центре.

Существующие средства оказались неэффективны при реставрации полотна, поэтому представители Третьяковской галереи обратились к исследователям. Они выделили линии микроорганизма и по итогам лабораторных экспериментов создали средство, которое обладает антисептическими свойствами и при этом не повреждает живописные материалы.

"Испытания показали эффективность новых биоцидов, добавленных к микробиологическим средам", - сказал руководитель группы генетической инженерии грибов ФИЦ Биотехнологии РАН Александр Жгун, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Journal of Cultural Heritage.