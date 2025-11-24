ТУСУР модернизирует стенд квантового распределения ключей для повышения качества обучения

Стенд представляет собой учебно-научный макет реальных квантовых систем защиты информации и визуализирует их работу, с его помощью специалисты в области информационной безопасности изучают квантовую криптографию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) модернизируют стенд квантового распределения ключей, расширив перечень атак и протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что это позволит на более высоком уровне обучать специалистов в области квантовой криптографии.

Стенд квантового распределения ключей представляет собой учебно-научный макет реальных квантовых систем защиты информации и визуализирует их работу, с его помощью специалисты в области информационной безопасности изучают квантовую криптографию: макет позволяет продемонстрировать множество аспектов, присущих реальным системам квантового распределения ключей. С 2025 года ТУСУР в рамках программы "Приоритет-2030" реализует совместную программу по обучению специалистов с применением стенда с КемГУ.

"Командой разработчиков были проведены эксперименты, разработаны методические рекомендации по моделированию таких атак, как атака с ослеплением фотодетекторов и человек посередине. Реализованы протоколы BB84, B92, ГОКС и другие. [В настоящее время] идут работы, связанные с модернизацией проекта с точки зрения аппаратных комплектующих, что в будущем позволит имитировать дополнительные атаки и протоколы квантового распределения ключей", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ЦК НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Антона Конева.

Как отметили в пресс-службе вуза, модернизация стенда позволит проводить обучение на более высоком уровне.