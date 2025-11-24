Разработан прибор для контроля загрязнителей в автомобильном и авиатопливе

Специалисты разработали усовершенствованный газовый хроматограф

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН разработали усовершенствованный газовый хроматограф - устройство, позволяющее с помощью газового анализа выявлять загрязняющиеся вещества в автомобильных и авиационных бензинах и пробах, отобранных из воздуха. Это следует из описания к полезной модели разработки, с которым ознакомился ТАСС.

Одни из опасных для здоровья человека загрязнителей, которые могут выделяться при использовании топлив, - это так называемые БТК или бензол, толуол и ксилол. Их получают через преобразование бензиновых фракций нефти. Для своевременного выявления этих загрязнителей используются газовый хромотограф - прибор, который раскладывает сложную смесь веществ на отдельные компоненты, позволяя точно определить, какие вещества и в каком количестве присутствуют в образце. Разработка новосибирских ученых за счет своей конструкции позволяет проводить такой анализ быстрее.

"Результатом является создание устройства для газового анализа проб на содержание БТК в парах товарных автомобильных, авиационных бензинов и в пробах, отобранных из воздуха на концентраторы с более коротким временем анализа, чем у известных газовых хроматографов", - говорится в патенте.

Анализ автомобильных и авиационных бензинов на бензольные, толуольные, ксилольные компоненты важен для обеспечения безопасности, надежности работы двигателей и соответствия техническим стандартам. Эти компоненты влияют на эксплуатационные свойства бензина, его экологичность и совместимость с материалами топливной системы.

Чтобы ускорить разделение бензола, толуола и ксилолов, использовали особые колонки - поликапиллярные. Они представляют собой монолитную трубку из легкоплавкого стекла (диаметром 2-5 мм), внутри которой расположено большое количество тонких капилляров. Колонки ученые поместили в термостат для точного контроля и поддержания температуры в процессе анализа. Для избавления от ручных операций на устройство также установили специальные клапаны, которые управляются от блока управления. "Ускорение достигнуто за счет применения длинной и короткой поликапиллярных колонок, разделение на которых относят к быстрой или очень быстрой хроматографии", - подчеркивают авторы разработки.