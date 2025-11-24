В Узбекистане обнаружили остатки города, существовавшего в III веке до н.э.

Были обнаружены оборонительные стены, караульные помещения, гончарные мастерские, урны и множество керамических изделий

ТАШКЕНТ, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Самаркандского института археологии обнаружили в Кашкадарьинской области Узбекистана руины города, существовавшего более 2 тыс. лет назад. Об этом сообщает информационное агентство УзА.

По его данным, археологический памятник обнаружен на холме Бабуртепа в селе Пасттол Камашинского района. "Недавно ученые Самаркандского института археологии обнаружили на холме в селе Пасттол Камашинского района области еще один древний памятник - остатки города-крепости, датируемые III веком до н.э. - III веком н. э.", - сказано в сообщении.

Как пояснил сотрудник института Санжар Абдурахимов, были обнаружены оборонительные стены, караульные помещения, гончарные мастерские, урны и множество керамических изделий, что свидетельствует о том, что жизнь в городе продолжалась долгое время. Предполагается, что в центральной его части находились дворец или храм. Также были обнаружены остатки большого зала и нескольких комнат, фрагменты настенной живописи. "Керамические фигурки, урны и сосуды сделаны очень изящно. Среди находок есть фигурки, характерные для государства Селевкидов и кушанского периода. Как выяснилось, здесь было развито гончарное ремесло и искусство обработки камня", - приводит слова Абдурахимова агентство.

По данным ученых, только в 2025 году в результате археологических исследований в Кашкадарьинском оазисе обнаружено более 100 новых памятников; всего их насчитывается более 1,5 тыс. Как отмечают исследователи, находки находятся в хорошем состоянии, что позволяет изучать историю этих мест поэтапно. Также отмечено, что городская культура сформировалась в регионе еще в IX-VIII веках до н. э., а в Средние века здесь находилось около 30 крупных городов, поскольку Кашкадарья располагалась на караванном пути, соединявшем Бухару и Хорезм.